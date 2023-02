Tariq Ramadan et l'une de ses accusatrices victimes d’un même harceleur en ligne

Jeudi 9 février, devant le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, dans les Côtes d’Armor, s’est ouvert le procès d’un Breton de 48 ans soupçonné d'avoir harcelé Tariq Ramadan et Henda Ayari, l’une des accusatrices de l’islamologue, parmi d’autres victimes. Le prévenu est un internaute très présent sur les réseaux sociaux qui semble avoir développé une obsession pour l’affaire Ramadan . Il est accusé de harcèlement de grande ampleur.Yann Le Mercier, qui vit chez ses parents dans un village entre Paimpol et Saint-Brieuc, est palefrenier chez un propriétaire de chevaux. Mais sa vie personnelle se passe surtout sur les réseaux sociaux, au moyen de nombreux comptes dont la plupart ne sont pas à son nom. Entre 2020 et 2022, il a envoyé des centaines de mails à caractère malveillant. Il est accusé de harcèlement et même d’escroquerie à travers l’ouverture de cagnottes en ligne, notamment en faveur du mouvement Génération Identitaire, dissoute par le gouvernement en mars 2021. Yann Le Mercier ne cachait pas son soutien aux idées de l’ultra-droite en 2018.