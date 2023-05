Suisse : l'Etat prêt à ne payer que des aumôniers musulmans, les Eglises critiquent

« aux seules communautés religieuses qui n’ont pas le droit de percevoir un impôt ecclésiastique »

A l’occasion de la révision de la loi sur l’asile qui vient de faire l’objet d’une consultation publique, la Confédération helvétique veut prendre financièrement en charge les services d’aumônerie rendus dans les centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA). Néanmoins, elle ne propose de concentrer ses contributions financières qu'. En Suisse, les Eglises et les communautés religieuses (ou les associations qui en émanent) reconnues de droit public peuvent assujettir leurs membres et les personnes morales sur le territoire qu'elles contrôlent à un, sorte de redevance qui finance les tâches qui leur incombent.Jusqu'ici, les communautés musulmanes n’en bénéficient pas. En voulant éviter les, le gouvernement entend réduire l'inégalité et financer l'aumônerie musulmane dans les CFA dont l'instauration est définitive depuis fin janvier., avait fait savoir alors le secrétariat d’État aux migrations (SEM), pour quiD’un montant de 450 000 francs suisses par an, le financement devait être prise en charge par le budget fédéral. Or, pour les églises catholiques et protestantes ainsi que l'Union Suisse des comités d'entraide juive (VSJF), le constat gouvernemental est inexact, rapporte la presse suisse , expliquent les responsables religieux qui rejettent catégoriquement cette proposition. Il y voient par ailleurs l'introduction d'une inégalité de traitement entre les cultes en Suisse.De son côté, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) estime que ce financement placerait les aumôneries sous la tutelle du SEM, ce qui risquerait de. A ce jour, Au total, le SEM emploie six aumôniers musulmans, dont une femme, dans les régions d’asile de Zurich, de Suisse romande et de Suisse orientale ainsi que dans la région Tessin et Suisse centrale.Lire aussi :