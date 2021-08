Suisse : pourquoi l'Etat refuse de lancer une formation nationale des imams

« contre la radicalisation des jeunes musulmans »

« les accompagnants religieux modérés peuvent avoir un effet positif sur l'intégration et contribuer activement à la prévention de la radicalisation »

« par le biais de l’inclusion des communautés religieuses de droit privé dans les institutions publiques telles que l’armée, les hôpitaux, les institutions d’exécution des peines et les centres d’asile »

« il est envisageable de fixer des exigences en matière de formation et de formation continue et de les faire respecter »

« De bonnes conditions de travail et des perspectives professionnelles augmenteraient également la demande d’offres de formations de qualité et contribueraient à la professionnalisation des imams et des autres accompagnants religieux »

Dans le même temps, le Conseil fédéral, qui avait été chargé par le Parlement de répondre à un postulat déposé en 2016 par une députée sur les mesures possibles à envisager en matière de formation des imams pour lutter, reconnait queCe potentiel peut être développéAinsi,, signifie également le Conseil fédéral.Lire aussi :Et aussi :