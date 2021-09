Initiative anti-niqab : qu'en disent les musulmans de Suisse ?

« chance historique »

« L’initiative (...) a été lancée par un comité pas vraiment réputé pour son "islamophilie" »

« Et pourtant, elle représente, j’en suis convaincu, une chance historique pour l’écrasante majorité des citoyennes et des citoyens suisses de la communauté musulmane. (...) Ce jour-là, quels que soient nos degrés de croyance et de pratique religieuse, nous aurons enfin l’occasion de dire un vibrant "non" aux islamistes. (...) Solennellement. Par le plus bel acte citoyen que tant d’humains d’autres pays nous envient: en glissant un bulletin dans l’urne. »

« signe agressif »

« Ce voile intégral n’a rien à faire avec la liberté religieuse »

« essaie d’instrumentaliser politiquement le débat »

« En tant que représentantes et représentants des plus grandes communautés religieuses de Suisse, nous voulons nous unir aujourd’hui et montrer qu’une interdiction de se dissimuler le visage ne peut en aucune manière contribuer à une cohabitation pacifique dans notre pays »

« des peurs et des préoccupations de la population face à la radicalisation religieuse et aux idéologies prônant la violence. Mais l’initiative n’offre aucune solution à ce problème »

Même son de cloche du côté du député Mohamed Hamdaoui, qui s’est récemment exprimé dans une tribune . Pour lui, le texte représente unede lutter contre l’islamisme radical., écrit-il.Son avis, qui va à contre-courant de l'avis majoritaire de son parti, Le Centre (ex-Parti démocrate-chrétien), est partagé par l’essayiste et fondatrice du Forum pour un islam progressiste, Saïda Keller-Messahli, pour qui il s'agit également de s’opposer au port d’un vêtement qu’elle décrit comme unnon seulement envers la société suisse, mais aussi envers la femme musulmane., déclara-t-elle fin janvier, toujours au Temps , tout en admettant comme le député Mohamed Hamdaoui que le comité d’Egerkingenauquel elle s'oppose.Pour soutenir l'initiative anti-niqab, la journaliste a rejoint un comité interreligieux composé de quatre autres personnalités issues de communautés de foi différentes et qui se sont, de fait, opposées à l'avis du Conseil suisse des religions (CSR) , avait alors affirmé cette instance, présidée par Harald Rein, évêque de l’Église catholique de Suisse. L’instance avait assuré être conscienteSelon l'Office fédéral de la statistique, les musulmans sont extrêmement peu nombreux : ils représentent environ 5 % de la population, soit 330 000 personnes sur 8,6 millions.Lire aussi :