En Suisse, la campagne sur l'initiative populaire anti-niqab bat son plein

Si l'initiative fait se serrer les rangs de la droite nationaliste et de l'extrême droite, le Parti libéral-radical (PLR) refuse de voir l’interdiction de se dissimuler le visage ancrée dans la Constitution, qui plus est quand elle implique une restriction « permanente » du droit à la liberté individuelle.



« Il n’appartient pas à l’État de légiférer sur la tenue vestimentaire des citoyens et citoyennes ou des touristes. Chacun est fondamentalement libre de se vêtir et de pratiquer sa religion comme bon lui semble. L’époque où des autorités dictaient la tenue vestimentaire des gens – surtout des femmes – est heureusement révolue » , affirme le PLR, qui s’inquiète aussi d’une initiative « préjudiciable au tourisme » et qui « empiète sur l’autonomie des cantons » .



C'est non aussi du côté du Centre (ex-PDC, ex-Parti démocrate-chrétien). A gauche, le parti des Verts s'y est catégoriquement opposé, dénonçant « une croisade anti-musulmans sous couvert d'égalité » . « Sous prétexte d’égalité, l’initiative fait campagne contre les musulman-es et fait donc partie de la stratégie populiste d’exclusion » , appuie le mouvement, qui fustige « une initiative ne contribuant en rien à l’égalité. Bien au contraire : elle exclut davantage des femmes et cimente une vision patriarcale du monde, qui prescrit comment les femmes doivent se vêtir ».



Le Parti socialiste aussi rejoint le camp du non. « Chaque individu doit pouvoir choisir librement ce qu’il veut faire. Peu importe le pays d’où il vient et la religion qu’il pratique. Personne n’a le droit d’imposer quelque chose à un autre individu » , martèle-t-on. « Les femmes ont le droit de décider ce qu’elles font de leur corps. Personne n’a le droit de décider pour elles. Personne n’a le droit de leur imposer des règles. Personne n’a le droit d’interdire aux femmes de porter le voile. Et personne n’a le droit d’obliger les femmes à porter le voile. »