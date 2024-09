Stains, « capitale du séparatisme islamisé » ? Gilles-William Goldnadel condamné par la justice

« injure publique envers un corps constitué »

« Visitez Stains, cité islam-communiste, capitale du séparatisme islamisé et de la médiocrité racialiste ».

« Face à la haine »

« une belle victoire pour les Stanoises et les Stanois »

« Le maire, la municipalité et les habitant.e.s de Stains sont fiers et heureux de leur diversité sociale, confessionnelle et culturelle qui constitue une richesse humaine et fraternelle pour notre République. Nous continuerons à défendre collectivement et avec détermination l'image et la dignité des habitant.e.s de Stains contre tous les semeurs de haine »

La ville de Stains et son maire, Azzedine Taïbi, ont salué, samedi 21 septembre, la condamnation de l’avocat et polémiste Gilles-William Goldnadel prononcée par le tribunal correctionnel de Paris pour. Ce dernier a en outre été condamné à une amende de 500 euros avec sursis, 1 500 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros de frais de justice après avoir écrit le 27 septembre 2020 sur Twitter (aujourd’hui X), le verdict constitue, a félicité dans un communiqué la municipalité, défendue par Me Arié Alimi. , fait-on savoir. Gilles-William Goldnadel a indiqué son intention de faire appel de la décision.Lire aussi :