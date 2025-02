Sortir du cercle vicieux de la conflictualité

Par ailleurs, la conflictualité n’est pas l’apanage des grands de ce monde, de ces dirigeants que l'on dit parfois visionnaires mais qui sont aussi aveugles que celles et ceux qui ne veulent pas voir les réalités en face. La conflictualité s’installe au cœur de nos vies en pensant avoir triomphé de l’esprit de concorde au nom de l’égo. Elle a faussement gagné par le fait d’avoir réussi à enflammer les esprits, à envenimer les situations les plus banales, à mettre un terme rapide aux amitiés pourtant forgées dans le marbre, à détériorer la qualité des relations humaines les plus basiques, à altérer durablement et parfois, tristement et sans retour, les liens de parenté au sein des fratries. Or une conflictualité qui résout les problèmes est celle qui apaise les esprits et fait de chaque partie en proie à la lutte à s'inscrire dans une logique de gagnant-gagnant.La conflictualité, même rampante et titubante, a, hélas, réussi à désarçonner les liens les plus solides, à rompre, par le truchement de la rationalité, les liens du cœur et du sang censés être inaltérables. La conflictualité n’a, malheureusement, qu’une seule exigence, celle de la capitulation à tout prix, celle d’un triomphe sans pareil, celle d’une gloire qui nous fait croire en notre invincibilité. Tandis, qu’en réalité, la conflictualité est une prison sans nom, un gouffre sans fin, une soif inextinguible de vengeance, un poison mortel qui arrache par la force ce qui peut être obtenu par la douceur. Elle nourrit bel et bien un cercle vicieux qui entretient la haine, courant parfois même sur plusieurs générations.La médiation est de loin préférable au contentieux. Sortir du cercle de la conflictualité est une nécessité aussi essentielle et vitale que de respirer pour vivre, car on ne peut être en guerre tout le temps avec tout le monde. Ce n’est pas là que réside le sel de notre existence qui a besoin de sens et qui trouve, certes, dans les épreuves, les ingrédients pour polir les cœurs, tout autant que réside dans la conflictualité le ferment d’un renoncement à ce qui fait notre commune destinée en humanité et à des horizons plus porteurs que des oppositions systématiques et stériles qui, plus est, obèrent notre cheminement vers l’Au-Delà.*****est membre fondateur du collectif Musulmans engagés pour le respect et la concorde par l'inclusion dans l'île de La Réunion (Merci 974).Lire aussi :