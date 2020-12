Séparatisme : « une action massive » du gouvernement lancée contre 76 mosquées en France

« Conformément à mes instructions, les services de l’Etat vont lancer une action massive et inédite contre le séparatisme. 76 mosquées soupçonnées de séparatisme vont être contrôlées dans les prochains jours et celles qui devront être fermées le seront »

, a annoncé, mercredi 2 décembre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.Le gouvernement lance une offensive contre les mosquées et salles de prières jugées à risque dès ce jeudi 3 décembre. Cette opération cible 16 lieux de culte en région parisienne et 60 dans le reste de la France. Parmi eux, 18 pourraient être rapidement fermés à la demande du ministère de l'Intérieur.S’appuyant sur une note interne du ministère consultée par Le Figaro , trois desdu gouvernement se trouvent dans le département de la Seine-Saint-Denis : l'une a ignoré une décision de fermeture prise par le maire de la commune, une deuxième fermée en 2019 a continué à organiser des prières et la troisième a été visée par un avis défavorable de la commission de sécurité, sans que l'État vérifie la fermeture effective de la mosquée., est-il signifié.58 des mosquées concernées par ce tour de vis devront subir d’ici la fin de l’année des contrôles administratifs ciblant leurs activités, leur personnel et éventuellement, certains de leurs fidèles.précise-t-on.Sur RTL, le ministre a indiqué que ces mosquées sont, a-t-il déclaré, évoquant des, a-t-il signifié.Cette annonce intervient une semaine avant la présentation du projet de loi contre le séparatisme en Conseil des ministres. Lire aussi :