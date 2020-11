Sécurité globale : « ni retrait ni suspension », le choix d'une « réécriture complète » de l’article 24

« réécriture complète »

« dans le cadre d’un travail collectif aux trois groupes de la majorité ». « Parce qu’il y a du flou, et donc peut-être un loup, on fait le choix de la transparence et de remettre à plat »

« ni retrait ni suspension »

« La situation dans laquelle vous m'avez mise aurait pu être évitée »

« des résultats concrets très vite »

« réaffirmer le lien de confiance qui doit naturellement exister entre les Français et ceux qui les protègent et pour lutter plus efficacement contre toutes les discriminations ».

La majorité présidentielle ne veut pas perdre la face. Après les manifestations organisées samedi 28 novembre à travers la France contre la proposition de loi dite « sécurité globale » et les violences policières qui ont réuni 133 000 personnes selon le ministère de l’Intérieur, et jusqu’à 500 000 selon les organisateurs, la majorité présidentielle a annoncé, lundi 30 novembre, unede l’article très controversée visant à restreindre le droit de filmer les forces de l’ordre en exercice.Ce travail se fera, a indiqué le patron des députés LREM, Christophe Castaner, lors d’une conférence de presse. Cependant, il n’y aurade l’article de loi, a assuré l'ancien ministre de l'Intérieur.Une réunion de crise s’est tenue le même jour à l’Elysée. Emmanuel Macron a réuni le Premier ministre Jean Castex et plusieurs membres de son gouvernement dont le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, ainsi que les responsables des groupes parlementaires de la majorité, Christophe Castaner, Patrick Mignola (MoDem) et Olivier Becht (Agir)., a déclaré le président selon Le Figaro. Revenant sur le tabassage de Michel Zecler par des policiers , il a déclaré vouloirpour des propositions visant à, selon son communiqué suivant l'agression du producteur,