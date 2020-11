Violences policières : après le passage à tabac filmé d'un producteur noir, l'indignation générale

« Avant de dire un mot, j’ai senti des mains qui me poussaient ou me tiraient et puis là ils me demandent de sortir, je leur dis que je suis chez moi. Ils sont direct assez violents. Et moi, à ce moment-là j’ai peur. Je me demande ce qui se passe, je ne comprends pas »

« Je me demande même si ce sont des vrais policiers à ce moment-là. »

« Sale nègre »

« Ta gueule »

« On va te défoncer »

« Je ne voulais pas avoir de gestes virulents qui allaient jouer contre moi par la suite. J’étais complètement conscient de ça. Il ne fallait pas que je lève les mains, que je fasse quelque chose qui pourrait s’apparenter à un geste violent »

Quelques jours seulement après l’évacuation violente d’un campement de migrants dans la capitale , et alors que la controverse ne cesse d’enfler autour d'une limitation prochaine du droit de filmer les policiers , une affaire de violences policières, révélée par Loopsider jeudi 26 novembre, fait grand bruit en France.Dans la soirée du samedi 21 novembre, Michel Zeclerc, un producteur de musique, se fait rouer de coups par trois policiers dans son studio du 17e arrondissement de Paris pendant une vingtaine de minutes., a confié la victime.… Les policiers sont également accusés d’avoir tenu des propos racistes. Provocations auxquelles la victime a choisi de ne pas répondre., a-t-il déclaré.