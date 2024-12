Royaume-Uni : le projet d’un immense cimetière musulman au cœur d’une controverse

« Dites non au cimetière »

Say no to the Cemetery

« La communauté exhorte les décideurs à rejeter la demande afin de protéger la ceinture verte d'Oswaldtwistle, l'environnement et la sécurité publique »

« par la sécurité routière ». « L'augmentation du trafic due à des funérailles quotidiennes, avec des rassemblements comptant plus de 400 personnes lors de grands événements, mettrait à rude épreuve le réseau routier, augmentant le risque d'accidents et une augmentation des émissions de carbone. »

« le site présente un risque important de contamination des eaux souterraines en raison de sa géologie et de sa nappe phréatique élevée, ce qui fait craindre que les inhumations puissent entraîner une contamination des jardins et des cours d'eau à proximité ».

Le Memorial Garden suscite un tollé auprès de centaines d’habitants et d’élus locaux peu enclins à voir un tel projet devenir réalité, rapporte le Daily Mail. Il va sans dire que son ampleur en fait peur plus d’un. Déjà, le lieu choisi par les porteurs du projet fait polémique. Les frères Issa proposent de construire le cimetière tout près d’Oswaldtwistle, une bourgade de l’ouest de leur ville natale de Blackburn qui compte quelque 11 000 âmes.Une précédente demande de construction d'un cimetière musulman sur un terrain de 34 hectares pouvant abriter 35 000 sépultures avait été soumis, toujours à Oswaldtwistle. Si le projet avait été mené à terme, le cimetière musulman aurait été le plus grand d'Europe, loin derrière celui bâti à Arnhem, aux Pays-Bas (16 000 places). Il a cependant été retiré en 2022 face à la vive contestation des habitants. Le projet aujourd’hui présenté par les frères Issa est deux fois plus petit que celui d’origine mais il n’est pas moins contesté que le précédent. Bien trop grand encore. Les opposants, pour la plupart réuni autour du collectif) militant pour l’abandon du projet, évoquent notamment des risques d’encombrement du réseau routier et un impact non négligeable sur l’environnement et la faune locale., a indiqué l’élu conservateur local Steven Smithson, qui se dit notamment préoccupéPar ailleurs, insiste-t-il,Une campagne de crowdfunding visant à contester efficacement le projet a même été lancé en avril dernier. Près de 4 000 € ont été collectés à ce jour.