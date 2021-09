Régionales 2021 : ce qu'il faut retenir de ces élections largement boudées

« Faire gagner l’abstention, c’est faire perdre la démocratie. Nous devons tous, collectivement, la combattre »

« Ce n’est pas une formule, mais une exigence républicaine. »

En revanche, du côté de la majorité présidentielle, le revers est grand alors même que de nombreux membres du gouvernement se sont impliqués dans les régionales , particulièrement dans les Hauts-de-France où la liste a été éliminée dès le premier tour. Au niveau national, le score de LREM s'élève à 10,6 % des voix seulement, contre 28,4 % pour LR, 19,3 % pour le RN, 15,8 % pour le PS et 13,2 % pour EELV. LFI ne réalise, quant à elle, que 5,2 % des suffrages selon les estimations Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions.La droite obtiendrait entre 27,2 et 29,3 %, les listes conduites par le PS entre 16,5 et 17,6 %, le RN entre 19,1 % et 19,3 % et LREM autour de 10-11 %, selon Elabe pour BFM/RMC et Ipsos pour France Télévisions, Radio France et la Chaîne parlementaire.Le second tour, tant des élections régionales que départementales, est prévu dimanche 27 juin., a lancé via Twitter le Premier ministre, Jean Castex, en guise d’appel au vote.Lire aussi :