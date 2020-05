Ramdam : une belle comÃ©die pleine dâ€™autodÃ©rision

Amine est un éminent professeur d’Histoire des civilisations à l’Université de Bordeaux. Il est si brillant qu’une université américaine le convoite. Mais avant, il doit régler la vente de la maison familiale. Il se rend donc à Saint-Marsain, village où il a grandi et où habite encore son père Rachid, qui est aussi président du club de rugby local. Là, il apprend par un ami d’enfance que son père est en train de faire main basse sur le local de la mosquée pour en faire une discothèque. Outré, il va s’opposer à son père... jusqu’à devenir imam de la commune.



Le film est porté par son réalisateur depuis plusieurs années et a fait peur à beaucoup de diffuseurs avant d’être accepté par Arte. Le but de Zangro ? Décrisper avec une comédie en abordant le sujet dit « sensible » des relations entre la France et les musulmans mais aussi les délicats sujets de l’intégration et de l’identité. C’est plutôt réussi.