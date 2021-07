Ramadan 2021 : ces pays musulmans qui ont fixé le début du jeûne au mercredi 14 avril

La majorité des pays musulmans, à l'instar de l'Arabie Saoudite, de l'Egypte, de la Jordanie, de l'Indonésie et de la Malaisie, ont annoncé le début du mois du Ramadan pour mardi 13 avril. Au Maghreb, l'Algérie et la Tunisie ont aussi fait une annonce similaire. Bien plus tôt, la Turquie, partisane de la méthode des calculs, avait également fixé le premier jour de jeûne au mardi 13 avril, de même que les musulmans de France Quelques pays se distinguent néanmoins après avoir annoncé, lundi 12 avril, que le début du mois du Ramadan débutera pour eux mercredi 14 avril en raison d'une impossibilité d'observer le croissant lunaire. C'est le cas du Maroc ou encore de l'Inde, qui compte une forte population musulmane.Le Sénégal célèbre de nouveau un mois du Ramadan dans la division : certains débutent le jeûne mardi pour ceux qui suivent la Coordination des musulmans du Sénégal (CMS), d'autres mercredi pour les partisans de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc), qui affirme ne pas avoir aperçu le croissant lunaire.Au Liban aussi, la population débute le jeûne en ordre dispersé, rapporte L'Orient Le Jour : les sunnites et une partie des chiites ont fixé le début du Ramadan au mardi, tandis que le Conseil supérieur islamique chiite a annoncé la date du mercredi comme premier jour du jeûne, suivant en cela la décision prise par l'Iran. Ce même début a été décrété par le sultanat d'Oman.Quelques pays comme le Pakistan et le Bangladesh n'ont pas encore fixé la date et le feront mardi 13 avril.**Mise à jour : Ces pays débutent le mois du jeûne mercredi 14 avril.