Procès de l'assassinat de Samuel Paty : les huit accusés condamnés

Tous coupables. Les huit personnes accusées d'être impliquées dans la mort de Samuel Paty ont été condamnées, vendredi 30 décembre, par la cour d'assises spéciale de Paris à des peines allant de 1 an à 16 ans de réclusion criminelle.Quatre ans après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie, et au terme d'un procès qui a débuté le 4 novembre, Azim Epsirkhanov et Naïm Boudaoud, deux amis du tueur, ont été reconnus coupables de complicité d'assassinat terroriste. Ils ont été condamnés à 16 ans de réclusion criminelle.Le fondateur du collectif Cheikh Yassine, Abdelhakim Sefrioui, a été condamné à 15 ans de prison. Quant à Brahim Chnina, le père de l'élève à l'origine d'un mensonge accusant Samuel Paty d'avoir montré des caricatures du Prophète, a été condamné à une peine de 13 ans de réclusion criminelle.Lire aussi :