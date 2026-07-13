Prières funéraires : l'instauration d'une tarification par la Grande Mosquée de Lyon fait grincer des dents

« déjà fragilisées par la perte d'un être cher »

« frais supplémentaires »

« double peine infligée aux familles en deuil ».

« depuis sa création contre la marchandisation du culte musulman »

« un acte spirituel, de dignité et de solidarité communautaire »

« alors que la tradition prophétique nous enseigne l'altruisme, la gratuité et le soutien aux nécessiteux »

« l'esprit de fraternité désintéressés et la gratuité du service spirituel »

« refuges de sérénité et de consolation », « dans une société qui a étendu une vision capitaliste à tous les domaines pour tirer des profits financiers, notamment dans les situations de détresse ».

« conscient(e) des réalités financières dans la gestion d’une mosquée »

« la dignité de nos défunts n'a pas de prix ».