Pays-Bas : le ministère des Affaires étrangères, accusé de « racisme institutionnel », s'excuse Rédigé par Lina Farelli | Mardi 13 Décembre 2022 à 14:45





« Douloureux et choquant. » Tels sont les mots du ministre néerlandais des Affaires étrangères, Wopke Hoekstra, sur le rapport publié lundi 12 décembre. Dans ce document accablant commandé à la suite du mouvement Black Lives Matter, l’administration est épinglée pour le « racisme institutionnel » entretenu depuis des années au sein du ministère.



Sur la base d'entretiens réalisés avec 33 personnes et des groupes de discussion comprenant un total de 47 personnes, le rapport indique que les employés de couleur se sentent souvent exclus et ignorés par leurs collègues blancs. Plusieurs d’entre eux ont subi des agressions verbales en raison de leur couleur de peau, leur religion ou leur origine. Certains ont même été insultés de « singes » ou de « nègres ».



« Ce qu'un certain nombre de collègues du département et des missions à travers le monde ont vécu est inacceptable et cela me touche profondément » , a fait savoir Wopke Hoekstra sur Twitter. « Avec tous les collègues, nous ferons tout notre possible pour lutter contre le racisme au sein de notre organisation. »



Les Pays-Bas avaient été épinglés en 2020 pour de graves dysfonctionnements sur la gestion des allocations familiales, poussant le Premier ministre de l’époque, Mark Rutte, à présenter la démission de son gouvernement en janvier 2021.



Un « des critères relevant du profilage racial ont été intégrés lors de l’élaboration du système algorithmique utilisé pour déterminer si des demandes d’allocations familiales devaient être considérées comme erronées et potentiellement frauduleuses » . Par conséquent, « des dizaines de milliers de parents et de personnes ayant la charge d’enfants, appartenant pour la plupart à des familles à faibles revenus, se sont vu accuser à tort de fraude par les autorités fiscales néerlandaises, les membres de minorités ethniques étant touchés de manière disproportionnée ».



