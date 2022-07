Nigéria : des chrétiens aident leurs voisins musulmans au nettoyage avant l'Aïd al-Adha

« Nous sommes venus pour aider nos frères à couper l’herbe et à nettoyer les saletés dans et autour de la mosquée. Avec dans l’idée de promouvoir la paix et l’unité »

Des chrétiens de Kachia, une ville nigériane de l'Etat de Kaduna, sont venus aider leurs voisins musulmans pour nettoyer les abords d'une mosquée avant la grande prière de l'Aïd al-Adha prévu samedi 9 juillet. Ensemble, chrétiens et musulmans ont nettoyé la pelouse et retiré tous les détritus qui jonchaient les alentours immédiats de la mosquée, selon la presse nigériane . Le nettoyage a duré tout le week-end des 2 et 3 juillet.Daniel Bitrus, le leader des volontaires chrétiens, a expliqué que leur initiative était une façon de promouvoir la tolérance et l'harmonie entre les communautés., a-t-il précisé.Le Nigéria est régulièrement la proie d'attaques terroristes à caractère antireligieux. Dernier en date, l'attaque perpétrée par des hommes armés, dimanche 5 juin, contre une église catholique pendant la messe de la Pentecôte . Dénoncé commepar le président du pays, Muhammadu Buhari, cette attaque a fait des dizaines de morts et une soixantaine de blessés., poursuit Daniel Bitrus, qui espère pouvoir renouveler cette action chaque année afin de promouvoir l'harmonie dans la région.En réponse, Malam Ibrahim Tasiu, le secrétaire de la section locale de l'association Jama'atu Nasril Islam (Société pour le soutien de l'islam), a exprimé son enthousiasme devant le nombre important de chrétiens qui se sont joints au nettoyage. Il a précisé que les jeunes chrétiens étaient arrivés sur les lieux avant l'arrivée des musulmans. Il a salué cette attitude et noté que c'était la première fois qu'une telle initiative avait lieu dans l'histoire de cette région du sud de Kaduna, alors que cette région a connu une crise sur fond de tensions ethniques et religieuses.