Aïd al-Adha 2022 : combien d'abattoirs agréés en France ? La liste dévoilée

« Dans les zones où la capacité d’abattage est insuffisante, voire nulle, la recherche d’établissements susceptibles de répondre aux demandes devra être systématiquement étendue aux régions mieux pourvues »

« En effet, il sera nécessaire d’optimiser les flux de manière à "saturer" les capacités d’abattage des abattoirs pérennes avant la mise à disposition d’abattoirs temporaires ».

Cette année, ce sont 32 abattoirs temporaires qui ont été agréés par le ministère de l’Agriculture (et de la Souveraineté alimentaire) pour la période de l’Aïd al-Adha 2022. L’avis, publié dans le Journal officiel samedi 2 juillet (à télécharger plus bas), présente une liste provisoire qui devrait être complétée juste avant la fête du sacrifice, qui se déroule durant trois jours du samedi 9 au lundi 11 juillet. Dans le détail, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte 11 abattoirs temporaires dont six dans les Bouches-du-Rhône et quatre dans le Var. C’est la région la mieux pourvue, suivie de l’Auvergne-Rhône-Alpes et de la Bourgogne-Franche-Comté avec respectivement huit et cinq structures temporaires.En Ile-de-France, aucune structure mobile n’a en revanche été enregistrée cette année alors que la région compte une forte population musulmane. La structure qui était habituellement installée à Dugny, en Seine-Saint-Denis, sera absente du fait de la hausse des coûts de transports et de l’achat du mouton qui contraint la Bergerie d’Aumont à réduire ses charges, rapporte Actu . L'entreprise ouvrira donc uniquement son marché. Le jour de l’Aïd, il faudra se rendre dans son abattoir permanent installé à Creil, dans l’Oise., lit-on dans une circulaire datée du 19 avril relative à la célébration de la fête.