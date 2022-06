Sur le vif Au Nigeria, une Pentecôte sanglante après un massacre dans une église Rédigé par Lina Farelli | Lundi 6 Juin 2022 à 11:45









L'attaque, qui n'a pas été revendiquée à ce stade, a été condamnée par le président nigérian Muhammadu Buhari. « Les ténèbres ne triompheront jamais de la lumière. Le Nigéria finira par gagner » , a fait savoir le chef de l'Etat.



Déplorant un « dimanche noir à Owo » , le gouverneur de l’Etat d’Ondo, Arakunrin Akeredolu, où l'attaque s'est produite, a dénoncé « une attaque vile et satanique (...) contre le peuple épris de paix du royaume d'Owo qui a joui d'une paix relative ces dernières années » . Il a promis d' « engager toutes les ressources disponibles pour traquer ces assaillants et les faire payer » .



« Le pape a appris l’attaque dans l’église d’Ondo, au Nigeria, et la mort de dizaines de fidèles, dont de nombreux enfants, pendant la célébration de la Pentecôte » , a réagi le service de presse du Vatican. « Alors que les détails de l’incident sont en train d’être clarifiés, le pape François prie pour les victimes et pour le pays, douloureusement affectés lors d’un moment de célébration, et les confie au Seigneur, afin qu’il envoie son Esprit pour les consoler. »



« Le diocèse d’Owo affirme que tous les prêtres de la paroisse Saint Francis sont sains et saufs, aucun d’entre eux n’a été kidnappé, comme le soutiennent certains réseaux sociaux » , précise au passage le Vatican.



Le choc est d'autant plus grand dans la région que des attaques comme celles qui s'est produite à Owo y sont rares. Selon l'ONG Portes ouvertes qui documente les persécutions anti-chrétiennes dans le monde, 4 650 personnes ont été tuées « parce que chrétiennes » en 2021 au Nigeria.



