Naufrage dans la Manche : une prière mortuaire célébrée pour des Afghans à la mosquée de Lille

Trois semaines après le terrible naufrage dans la Manche qui a coûté la vie à 27 migrants désireux de rejoindre l’Angleterre, une prière mortuaire a été célébrée, jeudi 16 décembre, à la mosquée Al-Imane de Lille-Sud en faveur de quatre Afghans.Une centaine de fidèles du lieu de culte mais aussi des proches des personnes disparues et des membres de la communauté afghane se sont rassemblés dans la salle de prière où ont été déposés les cercueils des quatre défunts le temps de la prière, dirigée par l’imam et recteur de la mosquée Amar Lasfar.Les quatre personnes étaient âgées de 24, 25, 27 et 40 ans. Le rapatriement des corps est prévu vendredi 17 décembre vers Islamabad, au Pakistan, puis vers leur terre natale d’Afghanistan pour y être inhumés en présence de leurs familles. Sur les 27 personnes décédées lors du naufrage de leur embarcation au large de Calais, 26 ont pu être identifiées, a fait savoir le parquet de Paris. Ce drame est le plus meurtrier survenu dans la Manche.Lire aussi :