Crise des migrants : Et nous saurons quel humain nous avons été…

Il y a cent ans, la guerre jetait sur nos routes et sur celles de France, des Pays-Bas et, par-delà La Manche, sur celles d’Angleterre, un million et demi de civils belges, fuyant les bombardements, les exécutions sommaires, les pillages, les brutalités sans limite. Vingt-cinq années plus tard, la même terrible tragédie de l’exil et de la peur s’abattait encore une fois sur les routes d’Europe.



Qui n’a pas aujourd’hui, dans son entourage familial, ou dans ses amis, quelqu’un dont la grand-mère ou le grand-père, la mère ou le père, ou tout autre membre de sa famille, a connu ces routes de larmes et de sang ? Fuir ! Sans la promesse du retour, sans la perspective d’un asile, avec pour seul bagage son humanité mise à nue, mise à mal, fragile et douloureuse. A ceux qui fuient la mort et la désolation, la misère et l’humiliation, que restent-ils d’autre, en effet, sinon cette humanité qui nous constitue tous ?



Certes nous avons besoin, face à ce que les médias appellent aujourd’hui, la crise des migrants, de solutions pratiques, techniques. Certes, aux inquiétudes compréhensibles nous devons apporter des réponses réalistes, pragmatiques, concrètes. Mais si ces réponses, ces solutions ne sont pas éclairées, guidées par une vision éthique, par ce faisceau des valeurs universelles que sont la paix, la justice, l’amour, la solidarité, alors ces mesures montreront très vite leurs limites. Elles ne seront jamais, aux yeux de celui que la peur ou l’individualisme habitent, assez satisfaisantes, assez efficaces, assez rassurantes.



Si la réponse à la crise des migrants trouve sa formulation dans la peur de certains de nos concitoyens ou dans des objectifs électoraux, cette femme, cet homme, ces enfants qui viennent chercher refuge chez nous seront vite réduits à n’être qu’une catégorie de plus de la misère, des données abstraites, des chiffres sans âmes jetés dans la froideur des statistiques, des objets de marchandage politique.