« N’oublions pas », une exposition pour transmettre la mémoire des victimes de la Shoah

« Je me dis que comme nous ne sommes pas nombreux actuellement, nous devons laisser un souvenir aux générations futures (...) parce que sinon, on va disparaître, on va être oubliés. Nos parents et nos grands-parents qui ont été assassinés, vont être tous complètement oubliés. Mais si on demande aux jeunes de se rappeler de cela, ils continueront à exister »,

« Lors de la rafle du Vel d’Hiv, je me suis échappée d’un centre de rassemblement avec ma sœur parce que ma mère voulait qu’on s’enfuit. Je ne voulais pas la quitter. J’avais peur, j’entendais les enfants hurler, pleurer et les policiers crier. Alors, ma mère m’a giflé. La seule gifle de ma vie. Et cette gifle m’a sauvé la vie »

« Aujourd’hui, il est de notre devoir de nous unir contre l’antisémitisme, le racisme et toute forme de haine. Je crois en nos démocraties et je crois qu’elles vaincront. »

confie Elie Buzyn, l’un des visages de cette exposition, qui intervient depuis 20 ans auprès du public pour faire vivre cette mémoire.Et elle vit. Surtout dans l’esprit des rescapés., raconte Rachel Jedinka, qui a perdu 17 membres de sa famille rien qu’à Paris pendant le génocide.Pour Luigi Toscano, ces récits sont essentiels pour, espère-t-il, permettre de ne pas laisser l’Histoire se répéter.Lire aussi :