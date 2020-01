Shoah : le dirigeant de la Ligue islamique mondiale Ã  Auschwitz pour les 75 ans de la libÃ©ration du camp

Une délégation de dignitaires religieux musulmans, emmenée par le secrétaire général de Ligue islamique mondiale, Mohammed Ben Abdul Karim Al-Issa, a fait le déplacement, jeudi 23 janvier, à Auschwitz-Birkenau, en Pologne, pour commémorer les 75 ans de la libération du camp, le plus important des camps d’extermination nazis. Celui-ci a vu disparaître quelque 1,1 million de personnes, juives pour la grande majorité.Une telle visite est loin d'être inédite mais c'est la première qu'effectue un dirigeant de la Ligue islamique mondiale. La délégation musulmane accompagnait des responsables du Comité Juif américain (AJC), ensemble pour rendre hommage aux victimes de la Shoah.Au cours de la visite, une prière a été effectuée par la délégation. Mohammed Ben Abdul Karim Al-Issa devrait rencontrer des survivants de l'Holocauste vendredi 24 janvier.En parallèle, une quarantaine de chefs d’Etat et de gouvernement, parmi lesquels Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, se sont réunis, jeudi 23 janvier, à Jérusalem, pour commémorer, avec quelques jours d'avance, le 75e anniversaire de la libération d’Auschwitz, opérée par l'armée soviétique le 27 janvier 1945.Lire aussi :Et aussi :