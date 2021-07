Mosquée de Strasbourg : les Verts portent plainte contre Darmanin et Schiappa, Milli Görüs se défend

« En accord avec le Bureau exécutif et Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg, EELV va déposer plainte pour diffamation contre Marlène Schiappa et Gérald Darmanin »

« Nous avons un gouvernement et son ministre de l'Intérieur et des Cultes qui ment : jamais il n'a alerté la maire du danger que représenterait l'association qui porte le projet. Pour nous c'est très clair : si cette association est dangereuse, qu'il la ferme »

« Que des ministres usent et abusent des moyens de la puissance publique pour salir leurs adversaires politiques pour des raisons purement électoralistes et/ou pour faire diversion et tenter de déporter le regard de leurs échecs et de leurs carences, nous ne pouvons l'accepter. »

Europe Ecologie Les Verts (EELV) a annoncé, samedi 27 mars, son intention de porter plainte pour diffamation contre les ministres Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, qui ont fait de multiples déclarations accusatoires envers la mairie de Strasbourg après que le conseil municipal a voté pour le principe d’une subvention à la construction de la mosquée Eyyub Sultan , à hauteur de 2,5 millions d’euros., a déclaré Julien Bayou, secrétaire national d'EELV, dans un discours au Conseil fédéral, dont l'AFP a obtenu copie. La plainte sera déposée au cours de la semaine du 29 mars., signifie Julien Bayou.