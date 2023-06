Mort de Nahel : l’apaisement, « seul chemin possible et constructif pour accéder à la justice »

« refus d’obtempérer »

« homicide volontaire »

« l’incompréhension, la douleur et la colère sont légitimes à la suite d’un tel drame »

« à ne pas réagir par la violence »

« à faire entendre leurs voix et à se mobiliser pacifiquement pour que la mémoire de Nahel soit respectée et pour que la justice soit rendue »

« il est du rôle d’une institution religieuse et des hommes de foi de montrer que l’apaisement est le seul chemin possible et constructif pour accéder à la vérité et à la justice »

La mort brutale du jeune Nahel, 17 ans, survenue à Nanterre (Hauts-de-Seine) mardi 28 juin pour, embrase des quartiers populaires par dizaines à travers la France. Le policier mis en cause dans la mort de l'adolescent a été mis en examen pour, fait rare pour être souligné dans de tels cas et que l'on doit en grande partie à une vidéo amateur de la scène fatidique. Bien que l'agent ait été placé en détention provisoire, l'émotion reste vive, la colère aussi.Plusieurs milliers de personnes ont exprimé leur solidarité envers la famille de Nahel mais aussi leur ras-le-bol des violences policières au cours d'une marche blanche organisée jeudi 30 juin à Nanterre, à l'appel de la mère du défunt. Des échauffourées ont ensuite de nouveau éclaté dans cette ville comme ailleurs en région francilienne et en province, poussant le gouvernement à déployer non plus 9 000 mais 40 000 policiers et gendarmes par crainte d'émeutes urbaines similaires à celles de 2005 après la mort tragique de Zyed et Bouna à Clichy-sous-Bois. Pour la Grande Mosquée de Paris,. Elle appelle néanmoins les jeunesmais plutôtUn message qu'elle entend transmettre à ses fidèles ce vendredi 30 juin à l’occasion de la prière hebdomadaire dans les mosquées affiliées à la GMP car