Montpellier : après l'agression de deux femmes, l'hypothèse islamophobe exploitée

« altercation inadmissible »

« donnera lieu aux suites judiciaires qui s’imposent »

« le respect de l’autre est la pierre angulaire de notre société démocratique »

Un homme s'en est violemment pris, mardi 12 avril, à deux femmes alors qu'elles se promenaient sur les berges du Lez, à Montpellier. Il aurait tenté d'en étrangler une avant d’attraper son téléphone et de le jeter à terre.Les motifs de l'attaque sont encore flous mais l'hypothèse d'un acte islamophobe est largement partagée sur les réseaux sociaux, où une vidéo supposée de l'agression, très courte et que nous choisissons de ne pas diffuser par manque d'éléments de contextualisation à ce stade, fait le tour. On y voit notamment une femme portant le voile tenter d'aider son amie en train d'être agressée.Aucune plainte n'a été déposée pour le moment selon Midi Libre mais une enquête a été ouverte afin d'identifier l'auteur des faits. La préfecture de l’Hérault, a fermement condamné unequi, rappelant queCette attaque intervient dans un contexte politique tendu, durant l'entre-deux tours de la présidentielle. Les résultats du premier tour mettent en évidence une montée de l'extrême droite en France, rassemblant 30 % des voix répartis entre Marine Le Pen et Éric Zemmour.Lire aussi :