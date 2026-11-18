Le record est historique pour les élections législatives de mi-mandat organisées le 3 novembre aux Etats-Unis. Le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR), qui suivait le parcours de 168 candidats musulmans, a enregistré, en date du mardi 17 novembre, au moins 115 victoires tant aux niveaux local, étatique que fédéral, et ce dans 21 États.
La principale organisation musulmane de défense des droits civiques outre-Atlantique projetait déjà, dès le lendemain des midterms, que plus de 100 d’entre eux l’emporteraient au terme du dépouillement. En ajoutant les scrutins organisés plus tôt dans l’année, comme les élections partielles, le CAIR compte donc au moins 126 Américains musulmans élus en 2026.
Le record est net. Le CAIR rappelle que les victoires actuellement enregistrées dépassent les 82 recensées lors des midterms de 2022, soit une hausse d'environ 40 %. Quatre ans plus tôt, le niveau était déjà inédit par rapport à l’année 2020.
Au sommet, la photographie est spectaculaire. Abdul El-Sayed, médecin et ancien responsable de la santé publique de Detroit, a battu le républicain Mike Rogers dans le Michigan, devenant ainsi le premier sénateur musulman de l’histoire américaine.
À la Chambre des représentants, Adam Hamawy devient le premier musulman élu au Congrès pour le New Jersey, tandis que des figures politiques comme Ilhan Omar, Rashida Tlaib, André Carson et Lateefah Simon ont été réélus.
La principale organisation musulmane de défense des droits civiques outre-Atlantique projetait déjà, dès le lendemain des midterms, que plus de 100 d’entre eux l’emporteraient au terme du dépouillement. En ajoutant les scrutins organisés plus tôt dans l’année, comme les élections partielles, le CAIR compte donc au moins 126 Américains musulmans élus en 2026.
Le record est net. Le CAIR rappelle que les victoires actuellement enregistrées dépassent les 82 recensées lors des midterms de 2022, soit une hausse d'environ 40 %. Quatre ans plus tôt, le niveau était déjà inédit par rapport à l’année 2020.
Au sommet, la photographie est spectaculaire. Abdul El-Sayed, médecin et ancien responsable de la santé publique de Detroit, a battu le républicain Mike Rogers dans le Michigan, devenant ainsi le premier sénateur musulman de l’histoire américaine.
À la Chambre des représentants, Adam Hamawy devient le premier musulman élu au Congrès pour le New Jersey, tandis que des figures politiques comme Ilhan Omar, Rashida Tlaib, André Carson et Lateefah Simon ont été réélus.
Une représentation politique renforcée avec les années
Le Congrès comptera donc huit élus musulmans, un sénateur et sept représentants, du jamais-vu. La vague touche aussi les parlements d'États, où le nombre de sièges conquis passe de 38 à 45. Keith Ellison a été réélu procureur général du Minnesota, Aber Kawas devient la première Américano-Palestinienne et la première femme musulmane élue au parlement de l’État de New York, et Nabeela Syed bat un sortant républicain au Sénat de l’Illinois.
Ce record prolonge une progression régulière : avant même le scrutin, le CAIR recensait en août dernier 255 élus musulmans en fonction dans 26 États, un niveau déjà inédit, dont plus de quatre sur dix sont des femmes. L’essentiel de cette présence se joue à l’échelon local, dans les conseils municipaux et scolaires, véritables viviers pour des mandats plus importants.
La nouveauté cette fois tient à l’échelle. Les Américains musulmans sont ainsi devenus des acteurs politiques sur lesquels il faut compter dans des États clés comme le Michigan. Leur engagement a ainsi contribué à faire basculer le Sénat dans le camp démocrate et à amplifier la vague bleue sur le Congrès.
Ce record prolonge une progression régulière : avant même le scrutin, le CAIR recensait en août dernier 255 élus musulmans en fonction dans 26 États, un niveau déjà inédit, dont plus de quatre sur dix sont des femmes. L’essentiel de cette présence se joue à l’échelon local, dans les conseils municipaux et scolaires, véritables viviers pour des mandats plus importants.
La nouveauté cette fois tient à l’échelle. Les Américains musulmans sont ainsi devenus des acteurs politiques sur lesquels il faut compter dans des États clés comme le Michigan. Leur engagement a ainsi contribué à faire basculer le Sénat dans le camp démocrate et à amplifier la vague bleue sur le Congrès.
La rhétorique islamophobe de Trump désavouée
Cette percée s’appuie sur un travail de terrain de longue haleine mené par des organisations musulmanes qui ont fait du vote un enjeu essentiel pour espérer peser dans la vie politique américaine. Selon un sondage de sortie des urnes du CAIR, la guerre à Gaza, le conflit avec l’Iran, l’économie et l’islamophobie ont été les principaux moteurs du vote dit musulman, qui a principalement bénéficié aux démocrates cette année, après un désamour net à leur égard aux élections présidentielles de 2024.
A noter, l’appartenance confessionnelle des candidats n’a pas été l’unique critère servant à leur soutien ou pas : des adversaires de candidats musulmans (souvent républicains) ont aussi pu être soutenus par des communautés musulmanes au nom du programme.
Pendant la campagne, Abdul El-Sayed est devenu la cible privilégiée du camp républicain. Donald Trump n’a pas hésité à accuser le candidat démocrate d’être un « jihadiste » qui devrait franchir un détecteur de métaux pour entrer au Sénat, et a prédit qu’une victoire démocrate ouvrirait les portes du pays à des « hordes de jihadistes ». Son adversaire Mike Rogers a joué la même partition, en évoquant de prétendus liens avec les Frères musulmans. La rhétorique n'a pas pris et le verdict des urnes est sans appel.
Le CAIR voit dans ces 115 nouvelles victoires « un puissant désaveu des calomnies antimusulmanes visant les candidats ». Pour la section californienne du CAIR, I[« la haine antimusulmane a perdu »]i. Face à la montée des menaces, « les Américains musulmans se sont mobilisés et ont démontré la force de notre voix collective », a-t-elle signifié.
A noter, l’appartenance confessionnelle des candidats n’a pas été l’unique critère servant à leur soutien ou pas : des adversaires de candidats musulmans (souvent républicains) ont aussi pu être soutenus par des communautés musulmanes au nom du programme.
Pendant la campagne, Abdul El-Sayed est devenu la cible privilégiée du camp républicain. Donald Trump n’a pas hésité à accuser le candidat démocrate d’être un « jihadiste » qui devrait franchir un détecteur de métaux pour entrer au Sénat, et a prédit qu’une victoire démocrate ouvrirait les portes du pays à des « hordes de jihadistes ». Son adversaire Mike Rogers a joué la même partition, en évoquant de prétendus liens avec les Frères musulmans. La rhétorique n'a pas pris et le verdict des urnes est sans appel.
Le CAIR voit dans ces 115 nouvelles victoires « un puissant désaveu des calomnies antimusulmanes visant les candidats ». Pour la section californienne du CAIR, I[« la haine antimusulmane a perdu »]i. Face à la montée des menaces, « les Américains musulmans se sont mobilisés et ont démontré la force de notre voix collective », a-t-elle signifié.
Les organisations musulmanes, entre fierté et vigilance
Outre le CAIR qui s’est fortement investi dans la campagne en appelant massivement les musulmans à voter, le Conseil américain des organisations musulmanes (USCMO) a salué un jalon historique. Pour son secrétaire général, Oussama Jammal, « une démocratie saine n’est pas menacée par une plus grande représentation (des musulmans, ndlr) ; elle en est renforcée ».
La fédération a félicité les candidats élus et réélus, tout en prévenant qu’une représentation symbolique ne suffirait pas : « Notre engagement commence dans l’isoloir, mais il ne s’y arrête pas. » Les nouveaux élus prêteront serment à l’ouverture du 120e Congrès qui devrait entrer en fonction le 3 janvier 2027.
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Midterms 2026 : la vague démocrate au Sénat, la revanche d'Abdul El-Sayed sur Donald Trump
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