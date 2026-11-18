« une démocratie saine n’est pas menacée par une plus grande représentation (des musulmans, ndlr) ; elle en est renforcée »

« Notre engagement commence dans l’isoloir, mais il ne s’y arrête pas. »

Outre le CAIR qui s’est fortement investi dans la campagne en appelant massivement les musulmans à voter, le Conseil américain des organisations musulmanes (USCMO) a salué un jalon historique. Pour son secrétaire général, Oussama Jammal,La fédération a félicité les candidats élus et réélus, tout en prévenant qu’une représentation symbolique ne suffirait pas :Les nouveaux élus prêteront serment à l’ouverture du 120e Congrès qui devrait entrer en fonction le 3 janvier 2027.Lire aussi :