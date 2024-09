Politique Michel Barnier nommé Premier ministre par Emmanuel Macron, la gauche fulmine et proteste Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 5 Septembre 2024 à 17:55

Un nouveau locataire pour Matignon a été annoncé, jeudi 5 septembre, par l'Elysée en la personne de Michel Barnier, La nomination de cet homme bien ancré à droite hait hurler le Nouveau Front Populaire. Ses représentants appellent les Français à manifester leur colère samedi 7 septembre à travers le pays.



Après des semaines d’une longue attente, le nom du Premier ministre est enfin connu : c’est Michel Barnier qui a été nommé par le président de la République. L’annonce a été faite jeudi 5 septembre par l’Elysée, pour qui « cette nomination intervient après un cycle inédit de consultations au cours duquel, conformément à son devoir constitutionnel, le président s’est assuré que le Premier ministre et le gouvernement à venir réuniraient les conditions pour être les plus stables possibles et se donner les chances de rassembler le plus largement » .



Michel Barnier pourrait éviter une censure à l’Assemblée nationale, le Rassemblement national ayant indiqué que ses députés n’opposeraient pas de « censure automatique » envers un homme solidement ancré à droite qui proposait, entre autres, un « moratoire » sur l’immigration de trois à cinq ans comme un « préalable à la reprise en main de notre politique migratoire » .



A l’âge de 73 ans, cette figure des Républicains (LR), qui a été candidat à la primaire de son parti pour l’élection présidentielle de 2022, cumule les expériences politiques. Il a ainsi été tour à tour député français, sénateur, président du conseil général de Savoie, et quatre fois ministre. En outre, il a été eurodéputé, deux fois commissaire européen et, dernièrement, négociateur en chef de l’Union européenne pour le Brexit.

Un appel à la mobilisation contre une « élection volée » lancé « de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays et des Français » . Sans surprise, les représentants et partisans du Nouveau Front Populaire (NFP) fulminent, annonçant ainsi l’adoption d’une motion de censure.



Le chef de file de La France Insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon a appelé à « la mobilisation la plus puissante que possible » samedi 7 septembre pour protester contre la nomination du nouveau Premier ministre, qui aurait dû être à leurs yeux Lucie Castets. « La nomination de Michel Barnier est une double négation du résultat des élections. Alors que le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête des élections, le parti de Michel Barnier a fait 6,5 % aux élections législatives et a 40 députés à l’Assemblée nationale. Alors que le peuple français s’est mobilisé pour faire obstacle à l’extrême droite, le président de la République nomme un gouvernement Macron/Le Pen. Ce déni de démocratie est insupportable » , a tancé le député LFI Manuel Bompard.



« Dans toutes les démocraties du monde, c’est la coalition arrivée en tête qui est appelée à former un gouvernement. Jamais le parti qui a perdu l’élection. Créer ce précédent serait dramatique et dangereux pour les institutions elles-mêmes », a dénoncé via X le secrétaire national du Parti socialiste, Olivier Faure. « La nomination de Michel Barnier n’est pas seulement un bras d’honneur au front populaire, c’est aussi un bras d’honneur au front républicain. »



Michel Barnier, qui succède au jeune Gabriel Attal , est désormais chargé par l'Elysée





