Contre Macron et Barnier, des dizaines de milliers de personnes dans les rues de France

« élection volée »

En réaction à la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre, des dizaines de milliers de personnes ont défilé, samedi 7 septembre, dans les rues à travers la France pour protester contre ce choix fait par le président de la République, Emmanuel Macron. Il est accusé de ne pas tenir compte des résultats aux élections législatives anticipées qui ont mis le Nouveau Front Populaire (NFP) en tête en juin dernier.A l'appel de La France Insoumise (LFI), de syndicats et de plusieurs organisations de jeunesse, les quelque 150 manifestations organisées à travers le pays ont rassemblé 110 000 personnes selon les autorités, plus de 300 000 selon les organisateurs. A Paris, la préfecture de police a recensé 26 000 manifestants quand LFI évoque le chiffre de 160 000.Les manifestants ont dénoncé en cœur une. Ils ont notamment fustigé le choix présidentiel d'exclure la candidature de Lucie Castets, au nom du NFP, pour Matignon au profit d'une figure des Républicains qui, plus est, n'est pas contestée par le Rassemblement national (RN).Le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella avait indiqué qu'il n'appellerait pas à une motion de censure immédiate contre Michel Barnier, ce qui a favorisé son choix par l'Elysée. Les appels à la démission du nouveau locataire de Matignon ainsi qu'à la destitution du président ont également été relayés lors de ce samedi de colère. Une colère qui n'est pas prête à s'apaiser.