Menaces islamophobes contre la mosquée de Sucy-en-Brie : un sexagénaire condamné

« Vous êtes des grosses merdes de musulmans (…). Vous voulez être des victimes, sales porcs, (…) on va vous égorger. »

« d’une extrême gravité, portant des injures et des menaces de mort à l’encontre des personnes en raison, de l’appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion »

« La seule règle dans ce genre de cas, c’est de saisir la police et la justice. C’est à eux d’apprécier la gravité des faits. Et si des choses sont allées contre la loi, il faut une application de la loi »

« menace réitérée de crime contre les personnes commise en raison de la race, l’ethnie, la nation ou à la religion »

« une conséquence directe de la banalisation des déclarations et de la médiatisation des actes antimusulmans »

« Au-delà des condamnations les plus fermes »

« que la justice soit implacable face à ce fléau qui menace la paix de nos coreligionnaires et leur liberté de culte ».

Ces menaces glaçantes ont été laissées, jeudi 1er mai, sur le répondeur de la mosquée de Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne. Dans un contexte marqué encore par l’assassinat d’Aboubakar Cissé à La Grand-Combe (Gard), les responsables du lieu de culte francilien ont alerté les services de police du message audioL’Association cultuelle des musulmans de Sucy (ACMS) a porté plainte samedi 3 mai après qu’un homme s’est présenté la veille à la mosquée en indiquant que son neveu serait l'auteur du message injurieux sur le répondeur. Selon Le Parisien, l'individu semble désolé et proposera par mail, quelques heures plus tard, une manière de réparer la faute du fameux neveu, ce que refuse la mosquée afin de ne rien laisser passer., fait valoir le président de l'ACMS, Driss Soussi.La police découvrira très vite le pot aux roses : l’homme en question avoue sa faute en disant qu’il était ivre au moment des faits. Arrêté, le sexagénaire a été déféré au tribunal de Créteil. Jugé lundi 5 mai pour, il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis assorti d’une obligation d’accomplir un stage de citoyenneté et d’une interdiction de contact avec la victime et de paraître aux abords de la mosquée pendant deux ans.Le Rassemblement des associations musulmanes du Val-de-Marne (RAM 94) dont fait partie la mosquée de Sucy-en-Brie a exprimé sa consternation après le meurtre perpétré le 25 avril dans la mosquée de La Grand-Combe, estimant qu’il estcontre lesquels une marche est organisée à Paris dimanche 11 mai. , le RAM 94 attendLire aussi :