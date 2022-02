Religions Meaux : après l’attaque à la voiture-bélier sur la mosquée Al-Badr, la piste terroriste écartée Rédigé par Lina Farelli | Lundi 28 Février 2022 à 08:00

A Meaux, une belle frayeur a traversé les dirigeants de la mosquée Al-Badr après une attaque à la voiture-bélier survenue samedi 26 février contre le centre islamique. L'auteur des faits a depuis été identifié et la mosquée a lancé un appel au calme.







Le conducteur a pris la fuite, abandonnant le véhicule devant la mosquée. Il a néanmoins été interpellé en fin de journée à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Il a été identifié par la police : il s’agit d’un homme âgé de 37 ans, déjà défavorablement connu des services de police, qui souffre de troubles psychologiques, selon



Qu'en est-il de la piste de l'acte raciste, à caractère islamophobe ? L'assaillant est de confession musulmane et connaissait vraisemblablement la mosquée pour l'avoir fréquenté de temps à autre. « Il se trouve que ce jeune musulman ne dispose pas de toute sa raison » , a informé le Centre islamique Al-Badr. « Nous sommes, comme toute la communauté musulmane de Meaux, attristé et choqué de cet acte, mais nous devons garder notre calme et notre discernement face à cette situation. »



L'enquête est toujours en cours pour comprendre notamment les motivations de l'assaillant. Les responsables de la mosquée, après avoir un temps annoncé la fermeture du lieu de culte « jusqu’à nouvel ordre » , a décidé de l’ouvrir dès le lendemain des faits.



