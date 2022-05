Martine Storti : « Un féminisme universel intègre les différences pour les dépasser, pas pour se figer dans une identité »

Je pense qu'il faut distinguer deux niveaux pour décrire ou analyser et, pourquoi pas, pour combattre les discriminations. Pour décrire et analyser, l'intersectionnalité est un concept en effet extrêmement fructueux. Il est évident que des oppressions peuvent se combiner, se croiser, peuvent s'additionner. Les discriminations aussi, évidemment, ça relève en quelque sorte de l'évidence. Alors le mot intersectionnalité a une origine américaine puisque c'est une juriste américaine qui, constatant que des femmes noires voulant lutter contre une discrimination dans leur entreprise étaient renvoyées soit au sexisme soit au racisme, mais jamais aux deux en même temps, a forgé ce concept.Mais si le mot est nouveau, remontant à quelques décennies, la réalité, la chose si j'ose dire, ne l'est pas. Si je me souviens bien, dans les années 1970, il y avait en France une coordination des femmes noires, par exemple, pilotée notamment par Awa Thiam, une Franco-Sénégalaise qui combattait en même temps le patriarcat blanc et le patriarcat noir. L'idée donc qu'il y a plusieurs croisements de différentes discriminations, pour le dire comme ça, relève de l'évidence. Ça, c'est au niveau de la description ou de l'analyse de cette discrimination.Maintenant, les combattre c'est peut-être plus compliqué. Si on se place du côté de l'oppression, je considère que l'intersectionnalité est très fructueuse. Si on se base du côté de l'émancipation, c'est beaucoup plus compliqué parce que dans les faits, à l'usage malheureusement, on ne peut que constater que bien souvent, quand l'intersectionnalité affirme, par exemple, combattre en même temps la discrimination, l'oppression de race, de sexe et de classe, elle en oublie une ou deux au passage. Si l'on regarde la scène française, il est assez facile de voir que souvent l'oppression ou la discrimination liée à l'origine de « la race » – avec des guillemets, bien sûr, au mot race – va l'emporter. La lutte contre le racisme va être plus importante pour beaucoup de collectifs que la lutte contre le sexisme ou contre l'oppression de genre ou l'oppression des femmes. C'est donc cela la difficulté.