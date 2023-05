Marseille inaugure en grande pompe une nouvelle mosquée dans les quartiers nord

« Nous témoignons notre reconnaissance envers Allah pour l’édification de cette mosquée. Nos remerciements à tous les donateurs, les bénévoles et la Ville de Marseille. Et tous ceux qui ont cru en ce noble projet. Puisse cette mosquée être une source de lumière. » Tel est le message inscrit sur la plaque placée à l’entrée de la mosquée Arrahma, la miséricorde en arabe, située dans le 14e arrondissement de la cité phocéenne.



Le lieu de culte a été inauguré samedi 6 mai, au cours d'un après-midi baigné de soleil, en présence de nombreux élus, à commencer par le maire Benoit Payan. Ce dernier a décrit à cette occasion Marseille comme « une ville qui tire sa force et sa richesse de sa pluralité ». « Quand Marseille a dû faire face à des difficultés, vous, les musulmans, vous êtes mobilisés à ses côtés. Vous l’avez fait parce que vous croyez profondément, sincèrement, que notre ville mérite que nous avançons ensemble. (…) Alors je vous le dis avec toute ma force : Marseille ne serait pas Marseille sans les musulmans ! » , a-t-il lancé face aux nombreux fidèles présents dans et à l'extérieur de la mosquée.