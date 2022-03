Lille : l'interdiction des signes religieux pour les avocats en robe confirmée en cassation

La Cour de cassation affirme que le conseil de l’ordre d’un barreau est compétent pour réglementer le port et l’usage du costume de sa profession. « Le conseil de l’ordre avait donc le pouvoir de modifier son règlement intérieur afin d’interdire le port de tout signe distinctif avec la robe d’avocat » , fait savoir la plus haute juridiction française, pour qui l’interdiction est « nécessaire et adéquate, d’une part, pour préserver l’indépendance de l’avocat, d’autre part, pour garantir le droit à un procès équitable » .



« Cette interdiction ne constitue pas une discrimination » , ajoute la Cour de cassation, qui confirme ainsi la décision prise en ce sens par la cour d'appel de Douai en juillet 2020. Celle-ci avait rejeté le recours de la jeune femme, une élève-avocate en formation, « non encore titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat » . Elle ne pouvait donc pas « se prévaloir d'une violation actuelle de ses droits et libertés reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales » .



La cour d'appel avait aussi retenu que « la volonté d'un barreau d'imposer à ses membres, lorsqu'ils se présentent devant une juridiction pour assister ou représenter un justiciable, de revêtir un costume uniforme contribue à assurer l'égalité des avocats et, à travers celle-ci, l'égalité des justiciables, élément constitutif du droit à un procès équitable » .