Vitry-sur-Seine : une élue relevée de son poste de présidente du bureau de vote car voilée

« Je suis rentrée chez moi ma dignité dans les chaussettes »

« La commission de contrôle qui était passée voir le bon fonctionnement du bureau ne m’avait pas reproché de porter un foulard. Un des assesseurs portait un béret typiquement français ! Tout se passait à merveille »

« En tant que représentante de l’Etat, elle ne pouvait pas porter le foulard. Nous nous étions posé la question mais nous n’avions pas eu la même interprétation que la préfecture »,

« salue son esprit républicain car elle a accepté de permuter de rôle et n’a rien dit »

« ressenti de l’injustice et de l’exclusion jusqu’aux larmes ». « Cela vous prend aux tripes comme un coup asséné par surprise,

Pire que la claque de Macron car lui garde quand même son poste… »

L'obligation de neutralité religieuse n'incombe ni aux élus ni aux assesseurs. Elle incombe, en revanche, à ceux et celles qui président les bureaux de vote car ils et elles représentent l'Etat, les empêchant donc de porter des signes religieux ostensibles. C'est ce qui a été exigée de Rachida Kabbouri. Cette conseillère municipale de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), étiquetée Europe Ecologie-Les Verts (EELV), devait présider un bureau de vote dimanche 20 juin, pour le premier tour des élections régionales et départementales, mais a fait l'objet de plusieurs plaintes en préfecture du fait qu'elle portait le voile.La préfecture, en tenant compte du code électoral, a alors obligé le maire de Vitry, Pierre Bell-Lloch (PCF) à relever l'élue de son poste de présidente du bureau de vote et à la faire permuter avec un assesseur., a-t-elle témoigné auprès du Parisien. jusqu'au moment où une femme est entrée et a insulté l'élue.a déclaré, pour sa part, le maire, quiRachida Kabbouri, encore émue par la situation, a indiqué avoira-t-elle ajouté.