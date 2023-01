Religions Les mosquées du Vaucluse affichent leur méfiance envers une association musulmane de la Drôme Rédigé par Lionel Lemonier | Lundi 2 Janvier 2023 à 17:00

Sa demande est claire : « Compte tenu des risques graves de débordement et d’atteinte à l’ordre public qui pourraient entourer cette manifestation, les responsables des mosquées du Vaucluse appellent à l’annulation de cette conférence pour préserver la sérénité des musulmans de notre département et leur épargner une nouvelle polémique dans un contexte déjà très tendu. » Dimanche 8 janvier 2023, l'association D’clic basée à Bourg-lès-Valence, dans la Drôme, invite les musulmans d’Avignon, dans le Vaucluse, à assister à une conférence ayant pour invités trois imams et prédicateurs, Nader Abou Anas, fondateur du site Dourous.net, Mehdi Bouzid, initiateur de la chaîne en ligne IslamMag, et Ismaïl Abou Ibrahim, qui officie à la mosquée des Bleuets à Marseille. L’affiche publiée sur les réseaux sociaux ne révèle pas le nom d’unequi a confirmé sa présence à Saphirnews : Feïza Ben Mohamed, correspondante de l’agence turque Anadolu et militante très active contre l’islamophobie.L’initiative a fait réagir les instances musulmanes locales., fait savoir le CDCM dans un communiqué transmis à la rédaction le weekend du 31 décembre.Sa demande est claire :

Le Conseil départemental du culte musulman du Vaucluse voit le jour L'instance musulmane du Vaucluse, qui représente une vingtaine de mosquées depuis sa création en 2019 , anticipe les effets d'une polémique générée par l'extrême droite en déclarant ouvertement sa méfiance envers l’association D’clic. Ses responsables ont sans doute en mémoire la conférence qui devait avoir lieu fin novembre 2022 à Avignon. La préfecture du Vaucluse avait alors demandé l'annulation de l'événement en raison de la présence du logo, sur l’affiche, de l’association BarakaCity, dissoute par le ministère de l'Intérieur en octobre 2020. D'clic avait choisit non pas de l'annuler mais de le reporterLe CDCM fait également remarquer que la conférence du 8 janvier n’est pas annoncée sur le site Internet de D’clic et que les conférenciers sont, réagit le président de D’clic, Farid Bioud, auprès de Saphirnews.. Et le responsable de citer des conférences à Lyon, Givors, Grenoble et Marseille. Il explique aussi que les trois conférenciers sont Français et ont suivi des études en religion dans l'école La Madrassah du Cheikh Ayoub Leseur à Paris.Reste que la députée RN de la 2e circonscription du Vaucluse, Bénédicte Auzanot, a demandé à la préfecture de la Drôme d’interdire la conférence en pointant du doigt l’islam très rigoriste des orateurs invités. Le RN et la fachosphère ne perdent évidemment pas cette occasion de relancer la polémique. Pas de quoi effrayer Feïza Ben Mohamed, qui précise à Saphirnews que, pour sa part, elle parlera de l’engagement associatif :L'adresse de la conférence n'est pas connue à ce jour ; les responsables ont indiqué qu'elle sera révélé deux jours avant la conférence. Si elle n'est, entre-temps, pas annulée ou interdite.Lire aussi :