Sur le vif Une association musulmane autorisée par la préfecture à maintenir sa conférence à Avignon Rédigé par Lionel Lemonier | Vendredi 6 Janvier 2023 à 13:00





« événement privé dans un lieu privé » ,



La préfecture estime qu’il n’y a pas de menace de trouble à l’ordre public. Mais le Conseil départemental du culte musulman (CDCM) du Vaucluse, appelle toujours les fidèles à boycotter cette conférence. Mohamed Moussaoui, le porte-parole du CDCM, s’en est ouvert à nos confrères de « Les trois personnes invitées sont considérées comme appartenant à la mouvance salafiste qui prône une vision que ne partage pas l’immense majorité des musulmans vauclusiens. Ils sont connus pour leurs positions sur les femmes ou l’égalité homme-femme, ils jouent avec les règles en se mettant dans la légalité avec un discours acceptable du point de vue du droit mais ils ne partagent pas notre vision de la religion musulmane qui est celle d’une religion de paix et de modération. Ils sont loin de ça ! Donc nous ne souhaitons pas qu’ils puissent prêcher ou faire leur propagande en Vaucluse » .



De son côté, Farid Bioud assure qu’aucun propos radical ne sera tenu lors de cette conférence par les trois imams et prédicateurs invités. L’association indique, par ailleurs, que les thèmes traités seront en lien avec l’actualité. « Tu te sens pas bien, tu as le cœur lourd, besoin de discuter, tu te poses des questions ?? Ne loupe pas cet après-midi exceptionnel dans ta région ! » , explique le texte qui accompagne l'affiche annonçant l'événement. Et de préciser : « Possibilité de rencontrer les frères en privé si nécessaire (…) » .



Feïza ben Mohamed, l’invitée surprise



Lire aussi :

Les mosquées du Vaucluse affichent leur méfiance envers une association musulmane de la Drôme Farid Bioud doit être satisfait. La conférence annoncée par D’clic, l’association qu’il préside, aura bien lieu dimanche 8 janvier. Elle a été autorisée par la préfecture du Vaucluse au nom de la liberté d’expression. Cet qui a suscité les craintes des mosquées vauclusiennes , se tiendra donc à Avignon.La préfecture estime qu’il n’y a pas de menace de trouble à l’ordre public. Mais le Conseil départemental du culte musulman (CDCM) du Vaucluse, appelle toujours les fidèles à boycotter cette conférence. Mohamed Moussaoui, le porte-parole du CDCM, s’en est ouvert à nos confrères de France Bleu De son côté, Farid Bioud assure qu’aucun propos radical ne sera tenu lors de cette conférence par les trois imams et prédicateurs invités. L’association indique, par ailleurs, que les thèmes traités seront en lien avec l’actualité., explique le texte qui accompagne l'affiche annonçant l'événement. Et de préciser :Feïza ben Mohamed, l’invitée surprise dévoilée par Saphirnews lundi 2 janvier, indiquait qu’elle traiterait de l’engagement associatif. D’clic annonce un service de sécurité de vingt personnes pour assurer la sécurité des 500 participants attendus.Lire aussi :