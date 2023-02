Les Voyages de Lina, une série animée qui interroge l’histoire des religions

Voyages de Lina

« la détresse des professeurs face aux questions dites "religieuses" ».

« La fiction a toujours aidé à éclairer la réalité et cette série n’échappe pas à la règle. Et je sais le pouvoir de la narration, surtout auprès d’un jeune public »

« L’humour, le voyage, le décryptage scientifique, l’esprit critique, la découverte, tous ces éléments font partie du code génétique des "Voyages de Lina" et permettront aux petits et aux plus grands, j’en suis sûr, d’appréhender le monde et sa complexité avec sérénité, respect… dans la liberté, l’égalité et la fraternité ! »

Voyages d'Ismaël

Les voyages de Lina

A l'origine des, on retrouve Ismaël Saidi qui, dans la continuité de son travail de sensibilisation et de dialogue autour de l’islam avec ses pièces Jihad en 2016, Gehenne en 2017 et aujourd'hui Eden, voulait palier au manque d’outils permettant de répondre à, indique le créateur de la série.L’animation est très simple et ne saurait être comparée aux grands dessins animés classiques. Toujours directes, les questions qui démarrent chaque épisode ont le mérite de se mettre à la portée des plus jeunes sans rebuter les pré-ados, voire les adolescents. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la série, lancée au départ sous le nom des, a été modifié. L’objectif de cette réalisation, co-produite avec Les Batelières Productions, France Télévision, Foliascope, Cinemon Entertainment et Distribution Zed, avec le soutien du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), est clair : il faut savoir prendre de la distance avec les écrits sacrés et leurs interprétations et les réévaluer en fonction des réalités de la société d’aujourd’hui.sont disponibles ici en replay jusqu'en janvier 2024.Lire aussi :