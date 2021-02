« Muhammad » d'Ismaël Saidi fait ses débuts en streaming au Théâtre de Liège

« Muhammad ».

Le monde de la culture doit se réinventer pour faire face à la crise sanitaire de la Covid-19. Entre les fermetures prolongées et les fortes limitations d’accès aux établissement publics entre deux confinements, des lieux culturels rivalisent d’inventivité pour garder le lien avec leur public et ne pas se laisser dépasser par une situation aux conséquences qui sont loin d’être réjouissantes. C’est le cas du Théâtre de Liège en Belgique qui a lancé, lundi 1er février, sa toute dernière application permettant de profiter de nombreux contenus culturels et de suivre en streaming une variété d'événements.Pour son lancement, les responsables du théâtre ont choisi de faire confiance à Ismaël Saidi et à son tout dernier spectacle. L’auteur de la pièce à succès « Djihad », mais aussi de « Géhenne » et de « Tribulations d'un musulman d'ici », présente du jeudi 4 au samedi 6 février, gratuitement et en direct,