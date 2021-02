A la rencontre du Belge Ismaël Saidi, « comme un musulman en France »

« J'ai toujours pensé que notre identité était un genre de lasagnes, formée de plusieurs couches... Ainsi, la lasagne identitaire que je suis est composée d'une couche de Belgique, une couche de Maroc, une couche d'islam, une autre de "judéo-chrétienté", une autre encore de laïcité et de beaucoup d'épices. Et parmi ces épices, il y avait de la Cabu, une épice qui a relevé mon goût pour l'humour, les croquis, la satire. Une épice qui a façonné l'être que je suis. Et cette épice venait d'être éparpillé par le souffle d'un canon »

lors des attentats perpétrés contre la rédaction de, écrit-il joliment.Ismaël Saidi en profite pour livrer au passage son vécu des attentats commis au nom d’un islam dévoyé par des criminels, à l’instar des attaques perpétrées à Paris en 2015 ou encore à Bruxelles en mars 2016 auxquelles son fils s'en est échappé de peu : il avait quitté la rame de métro qui a explosé une station avant l'irréparable.Contre la peur, l’ignorance et la haine, le remède que promeut le comédien par son travail est simple en apparence mais gagne encore chaque jour à être mis en œuvre sur le terrain : la rencontre et le dialogue. Plaidant pour le vivre ensemble, le quadragénaire, qui se décrit en, fustige ainsi le communautarisme dans lequel des coreligionnaires se sont enfermés, souvent par. Il exprime aussi sans détour son ras-le-bol de la victimisation et alerte contre les effets dévastateurs de la déshumanisation de, car, écrit-il.Alors oui, les discriminations existent en France comme en Belgique, il dit lui-même avoir vécu ces expériences au cours de sa vie., martèle-t-il, déplorant. Par ces mots, qui ont fait polémique à la sortie de son ouvrage, Ismaël Saidi entend aussi montrer, au nom de la responsabilité, un autre chemin aux jeunesEn racontantet ses expériences qu’il souhaite voir utiliserIsmaël Saidi entend transmettre une vision optimiste de la France, à rebours de celles distillées dans les débats publics, les espaces médiatiques ou même dans des milieux militants et communautaires. Et, pour avancer, il fait bien.