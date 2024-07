Le sultanat d'Oman secoué par une attaque près d'une mosquée, six morts

« La police royale d’Oman s’est rendue sur les lieux d’une fusillade qui s’est produite à proximité d’une mosquée dans le quartier d’Al-Wadi Al-Kabir »

Les attaques sont extrêmement rares dans le sultanat d'Oman, seul Etat musulman du monde à majorité ibadite, qui joue régulièrement le rôle de médiateur dans les conflits régionaux et plaide pour l'unité entre les courants musulmans. Mascate, sa capitale, a été le théâtre, mardi 16 juillet, d'une fusillade près d'une mosquée. La police a annoncé la mort de six personnes et de 28 blessés., dans l'est de la ville, a déclaré la police dans un communiqué.Des images vérifiées par l'AFP montrent des personnes fuyant devant une mosquée, dont le minaret est visible, pendant que des coups de feu retentissent. On entend une personne crieret répéter, en référence à l'imam que les chiites considèrent comme le successeur légitime du Prophète Muhammad. Les musulmans célèbrent cette semaine Achoura, qui n'a pas la même signification suivant les courants sunnites ou chiites. , a signifié la police, qui a indiqué que trois assaillants ont été abattus. Le Pakistan a fermement condamné l'attaque, qui n'a pas été revendiqué à ce stade. Quatre des six morts sont des ressortissants pakistanais.