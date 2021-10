Sur le vif Le lycée musulman Averroès remporte une victoire judiciaire contre la Région Hauts-de-France Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 21 Octobre 2021 à 11:45









« La Région est désormais tenue de respecter la loi qui prévoit le versement du forfait d'externat aux établissements privés sous contrat d'association » , affirme Amar Lasfar, président de l'association Averroès, dans un communiqué en date du mercredi 20 octobre. « Aussi comme la Région n'a toujours pas versé les forfaits d'externat dus au titre des années 2020 et 2021, l'association Averroès relance sa procédure judiciaire contre elle » , ajoute-t-il.



Le tribunal administratif de Lille avait donné raison à Averroès en mars https://www.saphirnews.com/La-justice-donne-raison-au-lycee-musulman-Averroes-face-a-la-Region-Hauts-de-France_a27958.html en sommant la Région de lui verser les subventions auxquelles l’établissement a droit et dont il a été privé depuis trop longtemps. « Sous astreinte de pénalités, la Région a été obligée de verser la somme, due en 2019, mais a attaqué ce jugement devant le Conseil d'Etat » en juillet dernier, rappelle le lycée. En vain donc pour la Région, appelée à verser au plus vite la somme due au titre de l’année 2020-2021.



