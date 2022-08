Le Pakistan sous l'eau, plus de 1 000 morts au compteur

Plus à venir

Des pluies torrentielles de la mousson s'abattent sur le Pakistan depuis le mois de juin, provoquant des inondations monstres qui ravagent tout sur leur passage. Le dernier bilan humain établi par les autorités s'élève à plus de 1 000 morts. Plus d'un million de maisons ont été détruites et plus de 33 millions d'habitants sont impactés, particulièrement dans le sud du pays.Le sinistre n'est malheureusement pas prêt de prendre fin car le fleuve Indus, alimenté par des dizaines de rivières et de ruisseaux de montagne sortis de leur lit à la suite de pluies record et de la fonte des glaciers, ne cesse de grossir. Une catastrophe attribuée par le gouvernement au dérèglement climatique. Elle rappelle les graves inondations qui ont touché le pays en 2010. Plus de 1 700 personnes avaient alors été tuées.