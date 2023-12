Le Livre de lâ€™Ã©ternitÃ©, le rÃ©cit d'une quÃªte mystique par Mohamed Iqbal

L’islam face à la mort de Dieu

L’islam spirituel de Mohammed Iqbal

La reconstruction de la pensée religieuse de l’islam de Mohammed Iqbal

(1877-1938) est un poète, philosophe, juriste et homme politique musulman d'expression ourdou et persane. Il est considéré comme l'un des intellectuels les plus influents du XXe siècle et comme le père spirituel du Pakistan.(préfacier), normalien, docteur et agrégé de philosophie, inspecteur général de l’Éducation nationale, est un auteur prolifique, connu pour ses interventions publiques en faveur des notions de fraternité et de laïcité. Dernièrement auteur du livre « Les Cinq piliers de l'Islam et leur sens initiatique » (Albin Michel, 2023), il est notamment l'auteur de(Bourrin, Paris, 2010) repris et développé dans(Albin Michel, Paris, 2017), et sa présentation et traduction de(Gallimard, Paris, 2021).