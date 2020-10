Lassana Bathily, le parcours inspirant d'un « héros malgré lui » retracé dans un documentaire (vidéo)

« héros malgré lui »

Lassana Bathily a vu son destin basculer du jour au lendemain. Alors que l'Hyper Casher devient le théâtre d'une attaque terroriste le 9 janvier 2015, celui qui fut alors magasinier est, après avoir été considéré comme un suspect, auréolé du titre de héros pour sa bravoure qui lui a permis de sauver une dizaine de personnes de la fureur terroriste d'Amedy Coulibaly.La reconnaissance nationale et même internationale de son courage lui vaut une pluie de louanges de tous côtés mais également la naturalisation française. Un honneur pour ce jeune Malien de confession musulmane, âgé à l'époque de 25 ans, qui ne faisait, dit-il, que son devoir de citoyen et, surtout d'humain.Son destin est retracé dans un documentaire Infrarouge, signé de Pierre Bourgeois et Pierre-Olivier François, et diffusé une première fois en début d'année 2020 sur France 2. A l'heure du procès des attentats de janvier 2015 , sa rediffusion sur France 3 mercredi 30 septembre (et en replay jusqu'au 30 octobre) est plus que justifiée. L'occasion d'un nouveau coup de projecteur sur un homme qui cultive la discrétion et qui est devenu. Un portrait inspirant qu'il est bon de faire connaître du plus grand nombre.Lire aussi :