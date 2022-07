La vie de ma mère : lumière sur les femmes exilées en France, les invisibles de l'immigration

« Quand le fait d’être renvoyée à ma différence, au fait d’être noire, me mettait en colère, j’imaginais ma mère, n’ayant pas les codes du pays à sa descente d’avion. Elle et ses amies ne se plaignent jamais. Elles font ce qu’elles doivent faire, sans rien attendre de personne, dans un pays qui est aujourd’hui devenu aussi le leur. Un long parcours qui leur a permis de se (re)découvrir, de devenir autonomes financièrement, de construire leur propre identité, et d’en être fières »

« sans de grands discours »

« J’ai voulu comprendre comment elles ont réussi à exister, à être dans une société où elles n’étaient pas attendues et partir en quête de cette autre histoire française. En découvrant comment ma mère avait construit sa vie pour devenir indépendante et élargir son champ de liberté - car oui elle en avait bien un -, j’ai compris que tout était plus complexe que ce qu’on me montrait, qu’il n’y a pas une façon d’être femme, qu’il n’y a pas une façon d’être libre, qu’il n’y a pas une façon d’être féministe… »

« je veux surtout restituer leur rapport à la vie qui leur a permis de devenir ces femmes emblématiques de leur culture, de leur éducation : ne pas avoir de regrets, prendre les choses comme elles viennent, si possible avec humour, même quand ça ne va pas ».

Le documentaire, diffusé mercredi 13 juillet sur France 3, est disponible tout l'été jusqu'au 30 septembre en replay sur France Télévisions.