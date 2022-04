Religions La plus grande mosquée de Toulouse ouvre ses portes aux fidèles, Ramadan dans la joie (vidéo) Rédigé par Heven Armede | Mardi 19 Avril 2022 à 12:30

C'est avec une immense satisfaction que les musulmans de Toulouse voient enfin s'ouvrir la plus grande mosquée de Toulouse après de longues années d'attente. Une joie décuplée tant pour les responsables que les fidèles alors que le mois du Ramadan bat son plein.







Achevé après sept ans de travaux, l’édifice religieux, qui s’étale sur une superficie de 3 700 m2, s’élève sur trois niveaux et contient trois salles de prière dont une pour les femmes, 11 salles de cours, des bureaux, des salles pour les ablutions et un gymnase.



Les responsables de la mosquée se réjouissent naturellement de l’achèvement du lieu de culte dont « le projet suscite un engouement sans précédent » , se félicite Fayçal Benafla, secrétaire général de l’Association cultuelle et culturelle islamique en France (ACCIF), cité par Près de quatre ans après l’inauguration de la mosquée d’Empalot, c’est au tour de la mosquée Abou Bakr As-Sidiq, dans le quartier du Mirail, la plus grande de Toulouse avec une capacité d’accueil de 4 500 fidèles, d’ouvrir ses portes aux fidèles. Elle a accueilli ses premiers fidèles lundi 18 avril, en plein mois du Ramadan. Plus de 6 500 personnes s’y sont empressées pour la prière inaugurale organisée en début d'après-midi (dhor). Une prière organisée en deux fois du fait du nombre de places limité dans le lieu de culte.Achevé après sept ans de travaux, l’édifice religieux, qui s’étale sur une superficie de 3 700 m2, s’élève sur trois niveaux et contient trois salles de prière dont une pour les femmes, 11 salles de cours, des bureaux, des salles pour les ablutions et un gymnase.Les responsables de la mosquée se réjouissent naturellement de l’achèvement du lieu de culte dont, se félicite Fayçal Benafla, secrétaire général de l’Association cultuelle et culturelle islamique en France (ACCIF), cité par Actu Toulouse. La mosquée aura coûté 4 millions d’euros, récoltés avec l’aide des fidèles.

Un rêve vieux de 40 ans



Une vidéo annonçant l'ouverture de la mosquée et retraçant brièvement le projet a été rendue publique par l'ACCIF le 13 avril. « Après des décennies de travail acharné dans l’espoir d’un avenir meilleur pour les musulmans de Toulouse et sa banlieue est venu le temps du réconfort. Allah Le Très-Généreux, le Tout-Miséricordieux nous a permis de voir s’ériger, belle et fière, notre chère mosquée du Mirail Toulouse. Lui qui nous a inspiré, puis facilité ce projet et a ensuite transformé un rêve, une simple idée de quelques frères étudiants, il y a de cela près de 40 ans, en réalité aujourd’hui », a-t-elle fait savoir sur ses réseaux sociaux.



« Pour toutes les sœurs et tous les frères qui ont contribué, de près ou de loin au devenir de cette belle institution, pour toutes celles et ceux qui contemplent aujourd’hui l’édifice place Edouard Bouillères, curieux et pleins d’espoir d’y entrer, voici venue la concrétisation du projet de toute une vie. » La mosquée est reconnaissable grâce à son minaret de 22 mètres de haut qui s’éclaire pendant la prière mais aucun appel à la prière (adhan) ne sera évidemment effectué. Un grand dôme de 13 mètres de haut surplombe le quartier.Une vidéo annonçant l'ouverture de la mosquée et retraçant brièvement le projet a été rendue publique par l'ACCIF le 13 avril.a-t-elle fait savoir sur ses réseaux sociaux.





