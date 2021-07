La condition de la femme musulmane, de Zeina El Tibi, pour un débat franc

Depuis l’essor de la modernité il y a trois siècles, l’auteur note que des leaders pertinents et des courants islamiques critiquent la stagnation des sociétés musulmanes et cherchent sur la base du réformisme à revenir aux sources sur la base de l’ijtihad, afin de redonner à la femme ses pleines prérogatives et droits afin qu’elle contribue au renouveau de la civilisation, loin de tous les extrémismes.Il s’agit de retrouver la vérité universelle de l’islam, ouvert, éthique et bienveillant. Religion qui respecte la nature humaine, l’égalité et ne confond pas entre le féminin et le masculin, ni les oppose, mais appelle à conjuguer les qualités et à renforcer le vivre ensemble et l’équilibre par le dialogue et le débat franc. Un sujet sensible et intarissable. Ä lire.*****, philosophe et islamologue, est auteur d’une vingtaine d’ouvrages, notamment « L’émir Abdelkader, apôtre de la fraternité » (éditions Odile Jacob, Paris, 2016).Lire aussi :