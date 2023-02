Sur le vif La bibliothèque du Congrès américain subventionnée pour des recherches sur un érudit musulman devenu esclave Rédigé par Lionel Lemonier | Vendredi 17 Février 2023 à 09:30





« la plus importante reçue par la bibliothèque, de la part de la fondation Lilly Endowment, et du plus important don dans l’histoire du Département Afrique et Moyen-Orient » .



Parmi les projets de la bibliothèque du Congrès, sont prévus un livre et un film sur Omar ibn Saïd, un érudit africain et musulman qui fut capturé et déporté à Charleston, dans l’Etat de Caroline du Sud, en 1807. Un documentaire montrera les étapes de sa vie, depuis sa naissance à Futa Toro, en Afrique de l’Ouest, jusqu’aux États-Unis et l’héritage qu’il a laissé jusqu’à aujourd’hui.



La bibliothèque du Congrès utilisera aussi une partie de la subvention pour améliorer l’accès du public aux documents digitalisés et aux recherches qui ont pour but d’améliorer la connaissance des religions pratiquées dans ces parties du monde, depuis les traditions religieuses autochtones en Afrique, en passant par le judaïsme, le christianisme et l’islam, ainsi que leurs influences sur la vie de tous les jours.



« L’Afrique et le Moyen-Orient sont le lieu de naissance de l’humanité, le berceau de la civilisation et celui des traditions issues d’Abraham » , déclare Lanisa Kitchiner, cheffe du département Afrique et Moyen-Orient de la bibliothèque, dans un communiqué publié par son institution. « Ce sont des endroits exceptionnellement fertiles pour des recherches sur la beauté, la complexité et l’évolution de l‘humanité » .



Lire aussi :

Harlem : balade urbaine au cœur de la lutte des Noirs américains

The Color Line : la lutte artistique des Africains-Américains Basée à Indianapolis, la fondation Lilly Endowment a octroyé une subvention de 2,5 millions de dollars sur cinq ans à la bibliothèque du Congrès américain pour aider au financement de recherches sur les religions en Afrique, en Asie centrale et au Moyen-Orient. Dans un communiqué publié mardi 14 février, la bibliothèque soulignait qu’il s’agissait de la subventionParmi les projets de la bibliothèque du Congrès, sont prévus un livre et un film sur Omar ibn Saïd, un érudit africain et musulman qui fut capturé et déporté à Charleston, dans l’Etat de Caroline du Sud, en 1807. Un documentaire montrera les étapes de sa vie, depuis sa naissance à Futa Toro, en Afrique de l’Ouest, jusqu’aux États-Unis et l’héritage qu’il a laissé jusqu’à aujourd’hui.La bibliothèque du Congrès utilisera aussi une partie de la subvention pour améliorer l’accès du public aux documents digitalisés et aux recherches qui ont pour but d’améliorer la connaissance des religions pratiquées dans ces parties du monde, depuis les traditions religieuses autochtones en Afrique, en passant par le judaïsme, le christianisme et l’islam, ainsi que leurs influences sur la vie de tous les jours., déclare Lanisa Kitchiner, cheffe du département Afrique et Moyen-Orient de la bibliothèque, dans un communiqué publié par son institution.Lire aussi :